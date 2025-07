Mattioli incanta alla Versiliana. “L’opera sfonda ogni barriera sociale”.

Marina di Pietrasanta (Lucca), 24 luglio 2025 – Quando racconta in pubblico le sue serate nei teatri di mezzo mondo diventa, come si dice, un vero fiume in piena. Alberto Mattioli, giornalista (collaboratore di Qn ), critico e autore de “Il loggionista impenitente. Duemila sere all’opera“ al Caffè della Versiliana intervistato da Mattia Marino Merlo, ha suscitato curiositĂ e interesse. Da quasi cinquant’anni, (“ne avevo 12 o 13 la prima volta che mi portarono al teatro di Modena”) Mattioli ha una passione infinita per l’opera lirica, per lui un mondo, come si legge nel libro, vivissimo, aggiornato continuamente, sempre piĂą attuale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

