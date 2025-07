Matteo Ricci l' avviso di garanzia e l’indagine che scuote le Marche | Inchiesta boomerang

Pesaro, 24 luglio 2025 – “Se pensano di intimorirmi con una vicenda così, non hanno capito di che pasta sono fatto. Devono avere proprio paura di perdere le elezioni se si aggrappano a un avviso di garanzia che mi vede del tutto sereno. Sarà il più grande boomerang per la destra”. A neanche 24 ore dal video in cui comunicava di avere ricevuto un avviso di garanzia, l’eurodem Matteo Ricci torna in scena a Lido di Fermo, rilancia (“vado avanti, ho amministrato in piena trasparenza”) e attacca il centrodestra, dopo aver incassato il sostegno di Pd e alleati, ma col rebus dei Cinque Stelle. Ricci non arretra nella corsa per le regionali, ma emergono nuovi particolari dell’inchiesta che lo vede coinvolto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Matteo Ricci, l'avviso di garanzia e l’indagine che scuote le Marche: “Inchiesta boomerang”

