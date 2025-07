Matteo Paolillo trova un assorbente in mare a Positano e sbotta | La prossima volta porto un retino

In un video postato su Tik Tok, Matteo Paolillo inquadra un assorbente lasciato in mare a Positano e lancia un messaggio chiaro a tutti i suoi followers. Le parole dell'ex di Mare Fuori: "Vengo da un posto che è il paradiso ma l'acqua è piena di plastica, mi sembra un peccato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Matteo Paolillo paparazzato mentre bacia la nuova fidanzata: il video - Nuovo amore per l’attore Matteo Paolillo, che nella celebre serie tv di Rai Due Mare Fuori ha vestito per anni i panni di Edoardo Conte, il giovane detenuto diviso tra l’amore per la moglie Carmela e ... Come scrive isaechia.it

Matteo Paolillo, dopo “Mare fuori” il nuovo singolo “Sotto la ... - Matteo Paolillo prossimamente tornerà al cinema con Io+Te di Valentina De Amicis e con il nuovo film spagnolo di Mat Whitecross, Idolos. Scrive repubblica.it