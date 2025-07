AGI - Le azzurre della Nazionale femminile di calcio, al ritorno dagli Europei, hanno regalato questa mattina la maglia numero 10 al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha confessato di aver visto tutte le loro partite (le ha elencate una per una, scendendo anche nei dettagli) e ringraziate per il oro "magnifico" campionato.  Una prova, ha detto il Capo dello Stato, che ha reso "il Paese piĂą giusto e consapevole" perchĂ© lo sport "serve a far vedere come si esprimono i talenti" e quindi a "rafforzare e consolidare la vita sociale". Soprattutto quando si tratta di interpretare lo spirito del terzo articolo della Costituzione e di realizzare (anche se a riguardo "c'è ancora strada da fare") valori come l'uguaglianza e le pari opportunitĂ . 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mattarella riceve le Azzurre del calcio al Quirinale: "Avete reso onore alla maglia e alla bandiera"