Mattarella | Calcio femminile da incoraggiare – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2025 “Con quell'incontro di sei anni fa, intendevo sottolineare l'importanza del calcio femminile e di quanto fosse da incoraggiare.” Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante l'incontro in Quirinale con la nazionale della squadra di calcio femminile dopo gli europei. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

LIVE Italia-Inghilterra 1-2, Europei di calcio femminile 2025 in DIRETTA: Kelly regala il sogno alle inglesi! Battute le azzurre al 120? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  Il cammino delle azzurre è comunque onorevole. Non capitava da 28 anni che le azzurre si presentassero alle semifinali.

Europei di calcio femminile, l’Italia fa l’impresa e batte l’Inghilterra: le azzurre accedono alla finale - All’Italia non riesce l’impresa, l’Inghilterra batte le azzurre nella semifinale degli Europei di calcio femminile e accede alla finale.

Europei di Calcio Femminile, l’Italia dice addio alla finale: le Azzurre sconfitte dall’Inghilterra - Ginevra, 22 luglio 2025 – Sconfitta amarissima per le azzurre, battute 2-1 ai supplementari dall’Inghilterra campione in carica in semifinale ai campionati europei.

Mattarella: Calcio femminile da incoraggiare https://iltempo.it/video-news-by-vista/2025/07/24/video/mattarella-calcio-femminile-da-incoraggiare-43493066/…

