Masters of the Universe | Al Comic-Con mostrate le armi iconiche di He-Man e Skeletor!

Il prossimo film di Masters of the Universe si avvicina e il Comic-Con di San Diego ha finalmente offerto un primo, entusiasmante sguardo alle iconiche armi di He-Man e Skeletor. Sebbene finora le anticipazioni sul progetto fossero state scarse, l’area espositiva dedicata al film ha catturato l’attenzione dei fan, mostrando da vicino la leggendaria Spada del Potere e il temibile Bastone della Rovina. Lo stand di Masters of the Universe al Comic-Con è un’accurata riproduzione del Castello di Grayskull, con al centro una teca che espone la Spada del Potere di He-Man. Sebbene una breve immagine della spada fosse già apparsa in un precedente teaser, questa è la prima volta che i fan possono ammirare l’arma in tutta la sua magnificenza. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Masters of the Universe: Al Comic-Con mostrate le armi iconiche di He-Man e Skeletor!

In questa notizia si parla di: masters - universe - comic - armi

