Massacrato di botte sulla metro di Milano per una maglia | il video del pestaggio dei maranza

Due ragazzi hanno pestato un peruviano di 45 anni nella stazione Conciliazione sulla M1 per sottrargli la divisa del Club Universitario de Deportes. Il video dell’episodio circola online. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Massacrato di botte sulla metro di Milano per una maglia: il video del pestaggio dei maranza

Ragazzo massacrato di botte sotto casa, in piazza. La mamma: "Gli aggressori sono stati subito rilasciati" - Preso a calci e pugni da due giovani, una brutale aggressione avvenuta sotto casa, a pochi metri dal negozio gestito dai suoi genitori.

Omicidio a Torino Barriera di Milano: "Un ragazzo è stato massacrato di botte, poi sembrava che tutto si fosse calmato" - La testimonianza di Lia Gala, una residente in via Monte Rosa a Torino che racconta la rissa e le fasi concitate che hanno preceduto l'omicidio di Mamoud Diane nella tarda serata di ieri, venerdì 2 maggio 2025.

È morto l’imprenditore Massimo Galleni: due anni fa fu massacrato di botte a Livorno - Camaiore, 15 maggio 2025 – Dopo due anni da quella brutale aggressione è morto Massimo Galleni. L’imprenditore versiliese di 51 anni venne massacrato di botte nel maggio del 2023 sugli scali Novi Lena a Livorno e fu ridotto in stato vegetativo.

