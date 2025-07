ABBONATI A DAYITALIANEWS Tragedia nel centro storico: colto da malore durante la corsa. Marsala, 24 luglio 2025 – Una mattinata drammatica nel cuore della cittĂ : un uomo di 80 anni ha perso la vita dopo essere stato colto da un malore mentre tentava di inseguire il ladro della sua bicicletta. Il fatto è accaduto in via Vincenzo Pipitone, a circa 500 metri dal punto in cui era avvenuto il furto. Il furto davanti a un bar e l’inseguimento. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’anziano avrebbe lasciato la bicicletta incustodita fuori da un bar, dove era entrato per fare colazione. Poco dopo, un uomo gliel’avrebbe sottratta. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Marsala, 80enne muore mentre insegue il ladro della sua bici