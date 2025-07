Mariska Hargitay fa un annuncio importante su Law & Order | SVU Stagione 27

Mariska Hargitay fa un annuncio importante su Law & Order: SVU Stagione 27 La star di Law & Order: SVU Mariska Hargitay condivide un importante aggiornamento sulla longeva serie poliziesca. Lo spin-off piĂą longevo dell’iconico franchise, Law & Order: SVU stagione 27, è a pochi mesi dal debutto. La squadra di Benson ha concluso la precedente stagione dando la caccia a un serial killer e tornerĂ con nuovi episodi e alcuni cambiamenti degni di nota. In un post su Instagram, Hargitay ha rivelato che Law & Order: SVU stagione 27 ha iniziato le riprese. Nel primo video, incorporato qui sotto, l’attrice e produttrice esecutiva offre un’anteprima del processo di ripresa ed entra in una scena in corso nei panni del capitano Olivia Benson: Anche il veterano di SVU, Ice-T, che interpreta il sergente Odafin “Fin” Tutuola, ha pubblicato un post sull’inizio delle riprese con una foto del suo personaggio di lunga data di Law & Order. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

