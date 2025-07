Maria Rita Parsi | I padri sono fuori e assenti chi governa nelle famiglie sono le madri e sono stanche O ci prendiamo cura di famiglia e della scuola o non c’è futuro

Durante il convegno "Generazioni in mutamento" tenutosi a Scilla, in provincia di Reggio Calabria, Maria Rita Parsi, presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, ha lanciato un appello forte sulla necessità di tutelare la famiglia e di riconoscere il ruolo primario della maternità nella società contemporanea. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Scarsa autostima, relazioni sbagliate, bisogno costante di approvazione: molte di queste dinamiche nascono dalla difficoltà di riconoscere la propria parte più autentica e di dar voce ai propri reali bisogni. Imparare a guardarsi dentro non è però così semplice. Da dove partire? A spiegarlo nel loro nuovo libro sono Anna De Simone e Ana Maria Sepe, fondatrici di Psicoadvisor. I loro consigli - ‘ C onosci te stesso ’, in greco ‘ gn?thi seautón ’. Era questa la scritta che campeggiava sul tempio del Dio Apollo a Delfi, un monito che per secoli ha influenzato i più importanti pensatori: da Socrate a Platone, da Kant a Nietzsche.

Il marito di Chamila, la barista uccisa da Emanuele De Maria: “Vorrei solo dirle che l’amo. Un relazione con lui? Non me ne sono accorto” - Milano – "La mia preoccupazione, che condivido con tutti, giustizia italiana compresa, è questa: fate più attenzione quando date la libertà a chi ha commesso un omicidio volontario".

Chi sono i genitori di Caterina Balivo, il padre Salvatore e la madre Maria Rosaria - I genitori di Caterina Balivo  sono il padre Salvatore Balivo e la madre Maria Rosaria Orabona. Entrambi insegnanti, sono originari di Aversa, in provincia di Caserta.

Maria Rita Parsi racconta L'Empatismo.

Il ruolo delle madri nelle famiglie contemporanee e le sfide della società attuale - La trasformazione dei ruoli familiari con madri protagoniste e donne single impegnate nello studio evidenzia l’importanza della famiglia come agenzia educativa, richiedendo politiche inclusive e soste ... Segnala gaeta.it