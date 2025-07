Marche si allarga l’inchiesta | non solo Ricci Pd sono 24 gli indagati L’ex sindaco di Pesaro sarà interrogato il 30 luglio Intanto Conte chiede chiarezza e Schlein tace

Il 30 luglio. È questa la data fissata dalla procura di Pesaro per l’interrogatorio dell’europarlamentare Pd, già sindaco di Pesaro, nonché candidato del centrosinistra (modello campo extra large) nelle Marche, Matteo Ricci. Da martedì, infatti, Ricci risulta indagato nell’inchiesta relativa agli affidamenti diretti del Comune marchigiano per quasi 600 mila euro a due associazioni no-profit per la gestione di eventi, progetti culturali e lavori di manutenzione. Tra gli affidamenti contestati, un murale dedicato a Liliana Segre, l’installazione di un casco gigante in onore di Valentino Rossi, la manutenzione di aree verdi e l’organizzazione di eventi culturali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Marche, si allarga l’inchiesta: non solo Ricci (Pd), sono 24 gli indagati. L’ex sindaco di Pesaro sarà interrogato il 30 luglio. Intanto Conte chiede chiarezza e Schlein tace

