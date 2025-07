Marche | il ponte con il Giappone dopo Expo

Un’occasione per delineare il futur o delle relazioni economiche tra le Marche e il Giappone dopo la settimana dall’1 al 7 giugno dedicata alla regione, per l’Expo di Osaka 2025. È quanto offerto dal Convegno “Un ponte per il Giappone – Opportunità di Crescita dopo Expo 2025 Osaka”. Questo momento di incontro, strutturato come un vero e proprio workshop, si è svolto questo pomeriggio a Osimo, nella sede della Cristianpack srl, alla presenza del presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli e dell’assessore regionale allo Sviluppo economico, Andrea Maria Antonini. Due esigenze alla base del convegno: da un lato, presentare i positivi risultati e i dati salienti emersi dalla recente partecipazione della Regione Marche ad EXPO 2025 Osaka; dall’altro lato, discutere delle future iniziative da sviluppare in Giappone, ponendo le basi per una collaborazione sempre più proficua. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche: il ponte con il Giappone dopo Expo

In questa notizia si parla di: marche - expo - ponte - giappone

L'anima poliedrica della Marche al Padiglione Italia di Osaka, sede a inizio giugno dell'Expo 2025 - Dai paesaggi incantevoli alla ricchezza artistica, dal patrimonio enogastronomico all'eccellenza manifatturiera, le Marche si presentano al mondo "come esempio di quanto il passato e il presente possano fondersi per generare scenari di innovazione e benessere".

Marche, la Regione partecipa ad Expo 2025 - La Regione Marche è pronta a mettere in mostra le sue eccellenze nella prestigiosa vetrina di Expo 2025 Osaka, l’esposizione universale che riunisce il mondo sotto il tema Designing Future Society for Our Lives.

Expo Osaka 2025: The Power of Fashion Marche, 12 imprese e showcooking tipico - Le Marche si preparano a lasciare il segno in Giappone grazie a una manifestazione che esalta il meglio della tradizione artigianale e della creatività locale.

Un ponte per il Giappone, arrivano buone notizie per le Marche dopo l'Expo 2025 ad Osaka https://picenotime.it/it/pagine/59F89E34-F658-11E9-BA84-B0A97E8EE179,FD99A2CE-FBDC-11EA-85A3-B832108FCDFE,C47C40B8-68BB-11F0-B258-2107A19A Vai su X

Expo di Osaka 2025, un ponte per il Giappone: buone notizie per le Marche; Ponte per il Giappone, opportunità Marche dopo Expo 2025 osaka; Un ponte per il Giappone. Opportunità di crescita dopo Expo 2025 Osaka.

Ponte sullo Stretto, “cantieri aperti entro l’estate”. Salvini in Giappone per studiare il ‘gemello’ di Messina - L’obiettivo del governo è quello di "aprire i cantieri entro l’estate", ribadisce il ministro Salvini parlando del Ponte sullo stretto di Messina ... Come scrive dire.it

Infrastrutture, Salvini visita il ponte Akashi in Giappone: "Quello sullo Stretto di Messina sarà il più lungo al mondo" - Firmato un Memorandum di Collaborazione sulla costruzione, gestione e manutenzione di ponti a campata unica. Scrive msn.com