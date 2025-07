Mara Venier e Gabriele Corsi cos’è successo davvero? Hanno litigato? Spunta la verità inaspettata

Negli ultimi giorni il mondo della televisione è stato scosso da una notizia che ha colto molti di sorpresa: Gabriele Corsi non prenderĂ parte alla prossima edizione di Domenica In, nonostante fosse stato annunciato accanto a Mara Venier alla conduzione. Un’uscita di scena inaspettata, che ha subito acceso i riflettori su possibili dissapori tra i due conduttori. E mentre i vertici Rai parlano di impegni incompatibili, sul web si rincorrono indiscrezioni e sospetti su tensioni mai risolte e decisioni prese a porte chiuse, senza il pieno coinvolgimento della padrona di casa dello storico contenitore domenicale. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Mara Venier e Gabriele Corsi, cos’è successo davvero? Hanno litigato? Spunta la veritĂ inaspettata

In questa notizia si parla di: mara - venier - gabriele - corsi

DOMENICA IN BATTE TRADIMENTO: MARA VENIER VOLA OLTRE IL 20% E LA RAI LA BLINDA - Domenica In festeggia l’ennesimo trionfo di ascolti nel pomeriggio festivo di Rai1. Mara Venier, signora della domenica della Tv di Stato, supera Tradimento, la serie turca di Canale 5.

DOMENICA IN: MARA VENIER MERITA PIÙ RISPETTO E NON DECISIONI CALATE DALL’ALTO - Domenica In si appresta a compiere 50 anni e lo farà a partire da settembre con un’edizione che vedrà al timone la conduttrice che ha condotto il format più di tutti: Mara Venier.

Mara Venier imbarazza Carlo Conti: "Sei stato tu a richiamarmi..." - Nel corso dell'ultima puntata di Domenica In la conduttrice ha ricordato un episodio legato al passato con il collega e lo ha ringraziato pubblicamente

Perché tutti parlano di Gabriele Corsi e Mara Venier: Domenica In al centro della scena, come stanno le cose https://gay.it/gabriele-corsi-mara-venier-domenica-in… #MaraVenier Vai su X

Mara Venier e Gabriele Corsi, il mistero dell'addio del conduttore a Domenica in: un dettaglio sui social fa insospettire i telespettatori Vai su Facebook

Domenica in, Gabriele Corsi si sfila: alla conduzione resta solo Mara Venier. Ecco perché; Domenica In, Gabriele Corsi contro Mara Venier: il gesto social che non lascia spazio a dubbi; Gabriele Corsi molla Domenica In: “Incompatibile”, la verità su Mara Venier.

Gabriele Corsi molla Domenica In: “Incompatibile”, la verità su Mara Venier - Gabriele Corsi fuori da Domenica In, la Rai: "Decisione di comune accordo”. Scrive libero.it

Domenica In, Gabriele Corsi rinuncia alla co-conduzione con Mara Venier: il messaggio di Rai - condurrà più Domenica In al fianco di Mara Venier: a confermarlo arriva una nota ufficiale di Rai. Riporta msn.com