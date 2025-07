Mancinelli e Magic Johnson, incontro in vacanza.

Bologna, 24 luglio 2025 – Incontri speciali, quelli di Stefano Mancinelli, in questi giorni. L’ex capitano della Fortitudo ha infatti avuto modo di passare un po’ di tempo con una vera e propria leggenda della Nba, ossia Earvin ‘Magic’ Johnson, vincitore di 5 titoli Nba con i Lakers e di uno storico oro alle Olimpiadi di Barcellona con il Dream Team Usa nel 1992. Un incontro immortalato da Mancinelli con una foto postata sui social con una didascalia che dice tutto dell’ammirazione verso uno dei cestisti più forti di sempre (“ Con il Re dello Showtime” ha scritto Mancio) e che è stata subito commentata da ex colleghi della palla a spicchi come Gigi Datome e pure dal capitano del Bologna, Lorenzo De Silvestri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

