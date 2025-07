Mamma mi sono perso Cade nel dirupo e muore a 15 anni

Roma, 24 luglio 2025 – "Sto rientrando, ho sbagliato direzione, sotto di me però vedo il sentiero". Poi la caduta in un canalone e la morte sul colpo. Così Liam Rezac, quindicenne francese, è stato trovato all’alba di ieri alle pendici della Becca di Viou, vetta di 2.856 metri che sovrasta la piana di Aosta. I genitori hanno dato l’allarme e la macchina dei soccorsi, verso le 20 di martedì sera, si è messa in moto. Ma Liam era probabilmente già senza vita. La morte, stando ai primi rilievi, sarebbe avvenuta sul colpo, a causa dei traumi riportati. L’ultimo contatto con la famiglia risale alle 18. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Mamma mi sono perso". Cade nel dirupo e muore a 15 anni

