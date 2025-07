Maltempo prosegue l' allerta gialla per temporali su novarese e Vco

Prosegue l'allerta gialla per temporali su novarese e Vco. In particolare, l'allerta interessa entrambe le province nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 luglio, e solo il novarese nella mattinata di domani, venerdì 25.Secondo l'ultimo bollettino di Arpa Piemonte, quindi, dal pomeriggio di oggi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

