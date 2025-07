Maltempo nel Lecchese | pioggia vento e chicchi di grandine grossi come noci

Lecco, 24 luglio 2024 – Il cielo sempre più nero e il vento sempre più forte, la temperatura che precipita, poi la grandine e il nubifragio. L'ennesima ondata di maltempo si è abbattuta nel tardo pomeriggio di oggi sul Lecchese. Era già successo in tarda mattinata. In diversi punti ha grandinato, con chicchi grandi come noci che hanno imbiancato tetti e prati, ma anche danneggiato le auto. Le strade si sono trasformate in fiumi, le gallerie, i sottopassi e gli svincoli in laghi. Pesanti le conseguenze, soprattutto lungo la Statale 36: il tunnel dell' attraversamento di Lecco si è allagato, come lo svincolo di uscita di Mandello. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

