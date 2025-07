Malore in mare 84enne muore in spiaggia nell' Oristanese

Si è sentito male mentre si trovava in mare e, nonostante sia stato soccorso, è deceduto. La tragedia è avvenuta questa mattina, attorno a mezzogiorno, nella spiaggia di Arborea: la vittima un uomo di 84 anni, secondo le prime notizie si tratterebbe di un sacerdote in vacanza in Sardegna. Non è chiaro se l'uomo sia riuscito a chiedere aiuto oppure sia stato visto in difficoltà da qualche bagnante. È stato soccorso e portato a riva. Sul posto il 118, la Guardia costiera e i Carabinieri. I medici hanno tentato di rianimare l'84enne ma non c'è stato nulla da fare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Malore in mare, 84enne muore in spiaggia nell'Oristanese

“La Laguna dei Sussurri”: nascosta tra le baie in Sicilia c’è una spiaggia caraibica | Spiaggia bianca finissima e un mare in cui ci si può specchiare - Ennesimo scorcio meraviglioso nell’isola al centro del Mediterraneo, ma sembra di essere ai Caribi. Dove si trova.

Spiaggia e mare inquinati dalle fogne: scatta il divieto di balneazione alle Dune - Fogna scaricata sulla spiaggia, scatta il divieto di balneazione temporaneo sull'arenile e il mare del viale delle Dune.

Spiaggia accessibile alle persone con disabilità: Comune premiato per il progetto “Tutti al mare” - Premio “Innovazione Blue Economy 2025” al Comune di Latina per il progetto “Tutti al mare”. A ritirare l’ambito riconoscimento è stato l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco, su delega del la sindaca Matilde Celentano, nell’ambito dell’evento organizzato al Gazometro di Roma, presso lo Stage.

Francavilla al Mare, tragedia in spiaggia: muore cercando di salvare un bambino Un gesto eroico si è trasformato in tragedia, ieri pomeriggio, sulla spiaggia libera tra gli stabilimenti Merope e Asteria, a Francavilla al Mare. Camillo Cantoli, 55 anni, originario di Vai su Facebook

Tragedia a Castiglioncello. Malore mentre fa il bagno. Anziano annega in mare - Un uomo di 84 anni di Firenze, Mario D’Onofrio, è morto per annegamento a Castiglioncello mentre faceva il bagno. Scrive msn.com

Salento, 6 morti in 5 giorni in spiaggia per malori. Caldo estremo in Puglia: ondata con picchi fino a 43 gradi - Sei persone, da venerdì 18 a oggi 22 luglio, colte da malore fatale al mare nella Puglia colpita dalla fiammata africana in atto. Segnala msn.com