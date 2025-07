Malamovida a Milano Marittima tornano gli street tutor per rafforzare la sicurezza urbana

Milano Marittima (Ravenna), 24 luglio 2025 – Dal 25 luglio al 31 agosto 2025 torna il servizio "Street Tutor" per la prevenzione e la mediazione dei conflitti nelle aree della movida di Pinarella e Milano Marittima. Il progetto, finalizzato a rafforzare la sicurezza urbana e la qualitĂ della convivenza negli spazi pubblici, sarĂ operativo dal 25 luglio al 31 agosto 2025. Il servizio, pianificato con il vicesindaco con delega alla sicurezza, Gianni Grandu, e il comandante della polizia locale Giorgio Benvenuti, vedrĂ l'impiego di operatori specializzati che agiranno come punto di riferimento per cittadini e turisti, promuovendo il dialogo e intervenendo per situazioni di criticitĂ . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Malamovida a Milano Marittima, tornano gli street tutor per rafforzare la sicurezza urbana

