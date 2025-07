Mai sentiti litigare Siamo scioccati Erano sempre insieme

"Una tragedia inaspettata". Il quartiere, il giorno dopo, è ancora sotto choc: gli aerei continuano a passare su Sant’Ermete. "Ho sentito due spari. Eppure, erano due anime in un nocciolo", racconta un vicino. Evidentemente non era quella la realtĂ , ma alle persone che incontravano Alessandro Gazzoli e Samantha Del Gratta, così appariva quella coppia. Stavano insieme da 28 anni. "Sembravano due ragazzini, stavano sempre appiccicati". "Non abbiamo mai sentito litigi fra loro, facevano tutto insieme", aggiunge un altro. Al bar, dal panaio, in farmacia. "Non ce l’aspettavamo proprio. Mai visti contrasti, brave persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Mai sentiti litigare. Siamo scioccati. Erano sempre insieme"

Garlasco, le tre telefonate di Sempio a casa Poggi. Perché l'amico sapeva che Marco non c'era: «Erano insieme prima della partenza» - Andrea Sempio ha telefonato al numero fisso della villetta di via Pascoli per tre volte e a distanza ravvicinata pochi giorni prima dell'omicidio di Chiara Poggi.

Garlasco, le tre telefonate di Sempio a casa Poggi: “Sapeva che l’amico Marco non c’era perché erano insieme prima della partenza” - “Marco chiama quotidianamente Andrea, è distrutto per l’amico”, riferiscono i legali di Andrea Sempio.

Spunta il nome di Britney Spears nel processo contro Sean “Diddy” Combs: “Erano insieme la notte prima della sua esibizione agli MTV Video Music Awards” - I pubblici ministeri devono ancora dimostrare che Sean “Diddy” Combs sia colpevole di associazione a delinquere e traffico di esseri umani a scopo di sfruttamento sessuale.

(? Anna Gandolfi) «Ci siamo separati». Bum. La telefonata comincia con una notizia secca. Alice Mangione e Gianmarco Pozzoli, marito-moglie-mamma-papà della Pozzolis Family, non stanno più insieme. Non è semplice gossip: la loro è la famiglia (vera) Vai su Facebook

