Madame Tussaud celebra il successo dell’Eras Tour di Taylor Swift con tredici statue in tutto il mondo

Per celebrare l’ Eras Tour di Taylor Swift ed il suo crescente successo negli ultimissimi anni, Madame Tussaud ha annunciato l’arrivo di nuove statue raffiguranti la popstar, che i fan potranno vederein tredici città sparse per tutto il globo. Nella giornata del 23 luglio il celebre museo delle cere, ha presentato il lancio multi-figure divenuto il più ambizioso nei 250 anni di Madame Tussauds, ed è progettato per celebrare la pop star come uno degli artisti più influenti e di successo del ventunesimo secolo. Le tredici statue che sono state realizzate da più di quaranta artisti in poco più di un anno, debutteranno nei musei da domani, venerdì 25 luglio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Madame Tussaud celebra il successo dell’Eras Tour di Taylor Swift con tredici statue in tutto il mondo

