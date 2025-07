Macron La Francia riconoscerà lo Stato Palestinese Netanyahu Decisione che premia il terrore

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La Francia riconoscerà lo Stato di Palestina in occasione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite che si terrà a settembre a New York. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron sui social media. “Fedele al suo impegno storico per una pace giusta e duratura in Medio Oriente, ho deciso che la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina. Farò l’annuncio formale all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il prossimo settembre “, scrive il capo dello Stato francese su X e Instagram. NETANYAHU “MACRON PREMIA IL TERRORE”. Condanna “fermamente, la decisione del presidente Macron di riconoscere uno Stato palestinese accanto a Tel Aviv in seguito al massacro del 7 ottobre”, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

