Macron ha deciso la Francia riconoscerà lo Stato della Palestina

Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia riconoscerà ufficialmente lo Stato della Palestina, e che lo farà “nel momento in cui sarà giusto”, con un atto destinato a incidere profondamente sull’equilibrio internazionale. La decisione dovrebbe essere formalizzata entro la prossima Assemblea generale dell’ONU. Motivazioni politiche e morali. L’annuncio odierno è il culmine di una serie di dichiarazioni pubbliche rilasciate nelle ultime settimane da Macron, in cui il presidente aveva progressivamente preparato il terreno. Già lo scorso aprile aveva affermato che “riconoscere la Palestina non è un tabù per la Francia”, spiegando che si trattava di “una questione di giustizia, coerenza e pace”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Macron ha deciso, la Francia riconoscerà lo Stato della Palestina

