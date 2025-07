Lyria d’esempio Eccellenza vera Risultati concreti

L’ultima ad arrivare fra le tante certificazioni di Lyria è quella della ParitĂ di genere: un risultato lusinghiero, non comune nel manifatturiero, che l’impresa tessile ha fortemente voluto per dare ulteriore espressione ai propri valori. La visione aziendale è all’insegna della responsabilitĂ : verso le persone, da chi lavora in Lyria e nella sua filiera ai consumatori; verso l’ambiente; verso il proprio sistema di relazioni commerciali e tutti gli stakeholder. Un traguardo che è stato l’occasione per organizzare l’iniziativa ospitata dal Museo del tessuto, con il direttore Filippo Guarini, intitolato "Trame di valore". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Lyria d’esempio. Eccellenza vera. Risultati concreti

