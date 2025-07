Luxury?Camp | vacanze open air e alta hotellerie nelle case mobili

A?Cavallino Treporti, nella provincia di Venezia, il format Luxury?Camp ideato dall'imprenditore Mattia?Ferro, secondo Forbes riscrive il lessico delle vacanze open?air ( www.openairvacanze.com ). Inserito nel cuore di union?lido – primo campeggio a cinque stelle d'Italia e pioniere europeo per multi tematicità – il complesso dista poche centinaia di metri dalla spiaggia lagunare. Le sue venti Suite (case mobili su ruote made in Italy), disegnate con linee minimali e materiali di alta gamma, alzano l'asticella del glamping. Fiore all'occhiello sono le Mirror?Suites ( www.luxurycamp.it ) da?34?m² con veranda privata; la Encore?Suite spinge oltre con insonorizzazione avanzata, dettagli Missoni e?Dior, stoviglie?Villeroy?&?Boch e doppio bagno, di cui uno “giapponese” automatizzato. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Luxury?Camp: vacanze open air e alta hotellerie nelle case mobili

