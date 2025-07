Lupi Non mi candido ma è inutile cercare un Mandrake civico

L’intervista all’ex ministro e ora presidente di Noi Moderati: “Sala ha fatto bene a non dimettersi per un’indagine in corso, ma dovrebbe riflettere sulle divisioni della sua maggioranza”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Lupi “Non mi candido ma è inutile cercare un Mandrake civico”

Lupi "Non mi candido ma è inutile cercare un Mandrake civico".

