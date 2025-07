Lupi nel mirino degli allevatori bergamaschi | Uccidono i nostri animali e mettono a rischio le nostre attività

Gandellino (Bergamo), 24 luglio 2025 – Cresce l’ insofferenza anti-lupo tra gli allevatori della Val Seriana e della Val Brembana. “Ci uccidono i vitelli – il nuovo grido d’allarme – ma se denunciamo, veniamo beffati. Così stiamo zitti. Viene chi di dovere, ci dice che potrebbe essere stato un cane randagio. Quindi alla fine, oltre ad aver perso il vitello o la capra, addio pure al risarcimento e per di più dobbiamo pagare anche lo smaltimento della carcassa, che non è poco costoso”. A tu per tu con il lupo sulle montagne lombarde. Animali uccisi o feriti: il 74% non era protetto da recinzioni o cani da guardia Le predazioni di capre, vitelli e pecore a opera di lupi, secondo gli allevatori, sono sempre più frequenti anche in Val Brembana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lupi nel mirino degli allevatori bergamaschi : “Uccidono i nostri animali e mettono a rischio le nostre attività”

