L' università torna in centro | via libera all' accordo per il comodato gratuito di Palazzo de' Mayo alla d' Annunzio

Sono entrate nella fase conclusiva le trattative tra l'università d'Annunzio e la Fondazione Banco di Napoli per giungere alla stipula del contratto che concederà l’uso gratuito all’ateneo di Palazzo de Mayo, il prestigioso edificio situato lungo corso Marrucino con affaccio su largo Martiri. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

