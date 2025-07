L’ultima isola senza turisti diventa il parco di Venezia | Poveglia salvata dai cittadini

Dal 1° agosto verrĂ gestita da un’associazione che la trasformerĂ nella prima area verde urbana partecipata: “L’impossibile è successo”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - L’ultima isola senza turisti diventa il parco di Venezia: “Poveglia salvata dai cittadini”

Il "granaio della Spagna" è l'isola dal passato umile e agricolo che oggi è diventata una delle più amate dai turisti in Europa

Poveglia, un’isola che diventa bene comune - Città (ExtraTerrestre) Dopo 11 anni di lotte e di cura, dal primo agosto l’associazione Poveglia per tutti otterrà in concessione dal Demanio l’isola Nord di Poveglia, sottraendola a un destino di tur ... Da ilmanifesto.it

Redentore, i giudecchini: «La Giudecca è cambiata, ma è ancora un’isola felice» - Nel corso degli ultimi anni l’isola della Giudecca ha affrontato diversi cambiamenti eppure, grazie ai suoi cittadini, è riuscita a mantenere la sua natura tranquilla. Riporta genteveneta.it