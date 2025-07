Luciano Darderi rimonta e batte Prizmic è in semifinale anche a Umago

Luciano Darderi non si ferma più e anche a Umago centra la semifinale. Battuto in rimonta, nell’ATP 250 croato, il padrone di casa classe 2005 Dino Prizmic con il punteggio di 1-6 6-2 6-3 al termine di una lotta senza esclusione di colpi, fortunatamente solo tennistici. Per l’italiano ora una sfida di un certo rilievo con un giocatore che è del suo Paese di nascita, l’Argentina: Camilo Ugo Carabelli (ben 7 precedenti a livello Challenger e inferiore, mai dopo il 2° turno, con un 4-3 a favore di Darderi). Il primo set sembra vedere Darderi iniziare particolarmente bene, anche in virtù della scarsa incisività di Prizmic: break a 15. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luciano Darderi rimonta e batte Prizmic, è in semifinale anche a Umago

