Luciano Darderi prosegue la scalata nel ranking ATP | possibile doppio sorpasso su Arnaldi e Sonego!

Prosegue la cavalcata vincente di Luciano Darderi. L’italo-argentino ha sconfitto in rimonta nei quarti di finale dell’ATP250 di Umago (Croazia) il giovane croato Dino Prizmic, col punteggio di 1-6 6-2 6-3, conquistando la sua settima vittoria di fila (10 nelle ultime 11). Darderi va a caccia della quarta finale nel massimo circuito internazionale e nel penultimo atto affronterĂ l’argentino Ugo Carabelli, volendo dar seguito al proprio cammino. Un risultato che ha delle conseguenze in classifica dal momento che Luciano è salito a quota 1264 punti (n.42 virtuale del ranking). Nell’eventualitĂ di un successo contro Carabelli, il salto in avanti sarebbe notevole. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Luciano Darderi prosegue la scalata nel ranking ATP: possibile doppio sorpasso su Arnaldi e Sonego!

