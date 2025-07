Lucchese comincia l’era Brunori

Lucca, 24 luglio 2025 – Si è presentata alla cittĂ la nuova societĂ della Lucchese. Il patron Matteo Brunori, accompagnato dal direttore generale Andrea Gianni e dall'allenatore Sergio Pirozzi, hanno fatto il punto della situazione. Della societĂ faranno parte anche il segretario generale Stefano Tota, l'allenatore della Juniores Massimo Morgia, il responsabile marketing e comunicazione Fabrizio Manfredini coadiuvato da Lorenzo Agostini. I primi a parlare sono stati il Sindaco Mario Pardini e l'assessore allo sport Fabio Barsanti. "L'amministrazione – ha spiegato il sindaco – non è voluta mancare.

Lucchese - Un poker per la Pantera. Brunori, Gianni, Pirozzi e Morgia al lavoro - Matteo Brunori (presidente), Andrea Gianni (direttore generale), Sergio Pirozzi (allenatore prima squadra) Massimo Morgia (responsabile settore giovanile): sarĂ questa la struttura portante della nuova Lucchese.

La nuova Lucchese si presenta. Il Patron Brunori: “Vogliamo portare Lucca nel calcio che conta. Non siamo qui per perdere” - L'allenatore Pirozzi: "Io sono qui perché c’è una società solida, non sono un bischero" ... Come scrive luccaindiretta.it

Brunori: "Abbiamo tanti progetti, ma ora concentriamoci sull'allestimento della squadra" - SI presenta il nuovo patron rossonero che conferma di aver già chiuso l'accordo per lo storico marchio con Lucca United: "Abbiamo respirato che c'è tanta voglia e sappiamo da dove si riparte. Riporta gazzettalucchese.it