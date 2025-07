Luca Marianucci è il nuovo difensore del Napoli | Essere qui è un sogno che si avvera

Dimaro, 24 luglio 2025 - L'onore e l'onere di essere il primo acquisto del Napoli campione d' Italia sono andati a Luca Marianucci, un prospetto per la difesa di oggi ma forse ancora di più di domani di Antonio Conte che oggi si è presentato nel ritiro di Dimaro. “È un sogno che si avvera”. Dall' Empoli retrocesso alla squadra che ha vinto lo scudetto: il salto per il classe 2004 è stato bello grosso, ma di sicuro non nel vuoto. "Per me sono momenti di gioia, perché mi sto allenando con giocatori di un calibro superiore. Subito mi sono inserito bene a livello umano, sono tutte brave persone oltre che grandi calciatori e su questo punto di vista so che andrà benissimo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

