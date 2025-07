Lorenzo Musetti rischia la top-10 a Washington? Rublev dà una mano ma restano due insidie

Lorenzo Musetti ha perso al debutto al torneo ATP 500 di Washington, cedendo al cospetto del britannico Cameron Norrie in tre set e incappando nella seconda sconfitta di fila dopo quella rimediata al primo turno di Wimbledon per mano del georgiano Nikoloz Basilashvili. Il tennista italiano non sta attraversando un buon momento dopo la semifinale raggiunta a Wimbledon e ha perso un paio di posizioni nel ranking ATP, scivolando al nono posto virtuale con 3.195 punti. Il toscano rischia di uscire dalla top-10 in base ai risultati degli avversari sul cemento americano? Ci sono due tennisti che potrebbero superarlo: lo statunitense Frances Tiafoe (attualmente undicesimo con 2. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Lorenzo Musetti rischia la top-10 a Washington? Rublev dĂ una mano, ma restano due insidie

Lorenzo Musetti sicuro top10 dopo Madrid. Ma il piazzamento finale nel ranking ATP dipende da Ruud - Nonostante l’eliminazione in semifinale a Madrid patita ieri, Lorenzo Musetti si trova all’ ottavo posto del ranking ATP live, ma lunedì prossimo, nella peggiore delle ipotesi, sarà nono nella classifica mondiale ufficiale.

Lorenzo Musetti si ferma in semifinale all'ATP Madrid, ma entra nella top 10 mondiale - Si è fermata alle semifinali l’avventura di Lorenzo Musetti all’ Atp Master 1000 di Madrid. Il carrarino esce tra gli applausi del Manolo Santana, ma sarà il britannico Jack Draper a contendere domani il trofeo al norvegese Casper Ruud.

LORENZO IS BACK Lorenzo Musetti tornerà in campo la prossima settimana al torneo ATP 500 di Washington: ? “Sarà la mia prima volta lì, non vedo l’ora di giocare e di incontrare i miei fan americani. Un grande abbraccio, ci vediamo li!” #musetti #lorenz Vai su Facebook

ATP Washington, troppi black out per Musetti: Norrie non perdona e lo ribalta al terzo set - ATP | Lorenzo non sfrutta troppe occasione e mette a referto la seconda uscita al primo turno in un torneo dopo Wimbledon ... Secondo ubitennis.com

Atp Washington, Musetti fuori all'esordio: Norrie vince in tre set - Sconfitta (la terza consecutiva) per Lorenzo Musetti, battuto in rimonta all'esordio a Washington da Cameron Norrie in poco più di due ore di gioco. Si legge su sport.sky.it