. I dettagli. La trattativa per il trasferimento di Ademola Lookman al calciomercato Inter entra nella sua fase decisiva. Secondo l’esperto di mercato Alfredo Pedullà, dietro il silenzio che ha caratterizzato le ultime settimane, si nasconde la strategia dei nerazzurri, che stanno preparando l’affondo finale per il nigeriano. La deadline per la conclusione dell’affare è fissata al 31 luglio, e, di conseguenza, la prossima settimana sarà cruciale per determinare se l’operazione con l’ Atalanta andrà in porto o meno. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Lookman Inter, Pedullà fa sognare i tifosi: «Ecco cosa di nasconde dietro al silenzio degli ultimi giorni, per quella cifra si può chiudere!»