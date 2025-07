Lookman Inter la clamorosa indiscrezione | ecco a cosa è pronto il giocatore nigeriano per arrivare a Milano!

Lookman Inter, clamorosa indiscrezione! Il giocatore spinge per il trasferimento: rinuncia sull’ingaggio e indizi di un colpo in arrivo. La t rattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman è tutt’altro che chiusa, ma il giocatore ha già fatto capire di voler vestire la maglia nerazzurra. Come riportato da SportMediaset, Lookman ha mostrato un grande desiderio di trasferirsi all’ Inter, al punto da essere disposto a forzare la mano per accelerare l’affare. Secondo le informazioni, il nigeriano, che aveva già pattuito un ingaggio da 4 milioni di euro netti con l’Inter, sarebbe disposto a ridurre la sua richiesta a 3,5 milioni pur di permettere ai nerazzurri di aumentare l’offerta iniziale da 40 a 43 milioni di euro, e concludere così rapidamente la trattativa. 🔗 Leggi su Internews24.com

