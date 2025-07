Le ultime di calciomercato sui nerazzurri nella nuova puntata di INTERZONE Nuova ricca puntata di INTER ZONE, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Ospite Christian Recalcati, noto telecronista di fede nerazzurra. Con Recalcati abbiamo toccato praticamente tutti i temi di mercato e non solo riguardanti l’Inter. Partendo dal ‘caso’ Calhanoglu, che per il nostro ospite non si è affatto chiuso – perlomeno non del tutto – nonostante le dichiarazioni rilasciate mercoledì dal turco ad Appiano. Secondo Recalcati, Calhanoglu potrebbe ancora partire: “Se arrivano 20 milioni, l’Inter lo vende. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Lookman e non solo: “Sondaggio dell’Inter con la Roma” | ESCLUSIVO