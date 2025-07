Lookman aiuta l’Inter nella trattativa! La proposta per l’Atalanta – SM

Ademola Lookman non ne vuole più sapere ed è disposto a fare un sacrificio importante per aiutare l’Inter nella trattativa con l’Atalanta. La mossa del nigeriano per Sport Mediaset. VOLONTÀ – Ademola Lookman non vuole aspettare ulteriormente. Sta passando questi giorni a Zingonia in ritiro con l’ Atalanta ma ha chiesto esplicitamente la cessione. E non vuole una cessione ad un altro club che non sia l’ Inter. L’attaccante sarebbe l’acquisto perfetto in casa nerazzurra per provare ad inizio anno il 3-4-2-1 richiesto da Cristian Chivu. L’allenatore romeno ha bisogno di opzioni diverse per andare oltre il 3-5-2 che tanto ha portato, ma che sembra essere al capolinea. 🔗 Leggi su Inter-news.it

