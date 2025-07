Lollobrigida | Governo Meloni ha investito più di ogni altro sul settore agricolo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2025 “Arriviamo ad investire nel settore agricolo 1 miliardo di euro di risorse aggiuntive rispetto agli 11 miliardi giĂ investiti in questi anni, che hanno fatto del Governo Meloni il Governo che piĂą di ogni altro in termini assoluti, ha investito risorse sul settore agricolo.” Così il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida durante la conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri. Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

