Lo striscione agita l’alleanza politica Polemiche e prese di posizione

Il clima in città è teso. Ma non soltanto da ieri. Sono mesi che Sarzana sta osservando uno scambio notturno di slogan che imbrattano muri e facciate scegliendo luoghi non a caso. Dalle scritte contro Ramelli di fronte alla sede di Fratelli d’Italia intitolata al giovane esponente della destra morto il 13 marzo 1975 dopo l’aggressione di alcuni militanti legati ad Avanguardia Operaia arrivando alla sfilata dell’altra sera in piazza Jurgens di alcuni giovani riconducibili a GioventĂą Nazionale. Un luogo simbolo della cittĂ di Sarzana, in una data altrettanto significativa. Intanto è arrivata la prima decisione: il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia La Spezia ha rimosso Alessio Melita dall’incarico di responsabile provinciale di GioventĂą Nazionale promotore della manifestazione sulla quale la Digos della questura della Spezia ha puntato l’obiettivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

