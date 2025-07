Tanta preoccupazione per un bambino di soli 4 anni di Caivano attualmente ricoverato all'ospedale Santobono a Napoli per una necrosi alla gamba. Il piccolo, come trapelato in questi ultimi giorni, avrebbe sviluppato questo grave problema dopo essere stato morso da un ragno violino. A quanto pare solo il tempestivo intervento dei medici ha evitato il peggio. Stando a quanto riferito, tutto è cominciato agli inizi di luglio, quando la mamma e il papà del bimbo si sono accorti di una strana formazione sulla gamba del figlioletto. Su una coscia del piccolo era comparso uno strano neo che ha subito destato dei sospetti nei genitori, che hanno deciso di rivolgersi al pronto soccorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lo strano "neo" sulla gamba del bambino, poi la scoperta: cosa ha causato il ragno violino