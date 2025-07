Lo Squalo 50 anni dopo…

A mezzo secolo dal suo debutto che ha rivoluzionato la storia di Hollywood, "Lo Squalo" di Steven Spielberg torna sotto i riflettori: è stato lanciato il nuovo spettacolare trailer ufficiale per celebrare il 50° anniversario della pellicola cult, che sarĂ nuovamente proiettata nelle sale di tutto il mondo, anche in versione restaurata, Real D, 3D, 4DX e IMAX a partire dal 29 agosto 2025.

Lo Squalo compie 50 anni. Un libro spiega perché ne abbiamo ancora paura - Roma, 24 giugno 2025 – Quando lo squalo non funziona, nasce un capolavoro. In pochi sanno, infatti, ch e il celebre pescecane meccanico di Jaws – il film cult di Steven Spielberg – non funzionava quasi mai.

“In 35 anni non avevamo mai visto niente del genere”: l’incredibile avvistamento di uno squalo elefante a Marbella – VIDEO - Uno squalo elefante di dimensioni eccezionali è stato avvistato al largo della costa di Marbella, nella provincia di Malaga.

