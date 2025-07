Lo Sporting San Giovanni alla ricerca di giovani talenti | stage il 29 luglio ad Apice

Tempo di lettura: < 1 minuto L’ ASD Sporting San Giovanni continua il suo impegno per la crescita dei giovani calciatori e organizza uno stage selettivo martedì 29 luglio alle ore 9:30, dedicato ai ragazzi nati negli anni 2011 e 2012, in vista della partecipazione al campionato regionale 2025. L’evento si terrĂ presso lo stadio Perriello Zampelli di Apice (BN), cornice ideale per un’iniziativa che punta a individuare e valorizzare nuovi talenti del panorama calcistico giovanile. Si tratta di un’importante occasione per i giovani atleti che vogliono mettersi in gioco e iniziare un percorso sportivo serio e strutturato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

