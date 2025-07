Lo splendido Murales delle scuole Tommaseo torna a rivivere grazie al buon cuore del personale Ata

ANCONA – Torna a rivivere il murales delle scuole Tommaseo di via Fanti grazie al restauro eseguito nelle scorse settimane. I lavori, durati qualche giorno, sono stati effettuati da Veronica Pullini, artista e parte del personale Ata che, assieme a lei, si è impegnata gratuitamente per. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

