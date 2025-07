LIVE Universiadi 2025 risultati 24 luglio in DIRETTA | pioggia di ori nell’atletica! Muraro Coiro e Fontana da impazzire!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:49 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della nona giornata delle Universiadi. Appuntamento a domani. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. 21:48 Nel medagliere l’Italia avanza in quinta posizione con 10 ori, 7 argenti e 17 bronzi distanziando i padroni di casa della Germania (7, 8,13). 21:46 Chiusa dunque una splendida giornata per i colori azzurri, con l’atletica regina anche delle Universiadi. Tre le medaglie d’oro conquistate da Alice Muraro (400 hs), Eloisa Coiro (800 metri) e Vittoria Fontana (200 metri). Da rimarcare anche il bronzo nel getto del peso di Riccardo Ferrara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: pioggia di ori nell’atletica! Muraro, Coiro e Fontana da impazzire!

In questa notizia si parla di: diretta - universiadi - risultati - luglio

LIVE Italia-Giappone 1-1, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: 21-25, le nipponiche vincono il secondo set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TERZO SET 20.58 È salito il livello della ricezione giapponese che ha permesso così a Kumagai di giocare maggiormente al centro con Oyama ed in combinazione con Miyabe.

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: inizia l’avventura, Italia ambiziosa in tanti sport - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della 32ma edizione delle Universiadi estive in corso di svolgimento in Germania.

LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: Italia subito all’attacco nel nuoto - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare della 32ma edizione delle Universiadi estive in corso di svolgimento in Germania.

LIVE Universiadi 2025, risultati 23 luglio in DIRETTA: venti minuti al via del programma odierno - Vai su X

Dal 21 al 27 luglio il Lohrheidestadion di Bochum ospita le gare di atletica delle Universiadi 2025: il programma orario e la diretta Vai su Facebook

LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: ORO MURARO! Bronzo nella pallavolo, pallanuoto in finale; LIVE Universiadi 2025, risultati 23 luglio in DIRETTA: tre bronzi dall’atletica, bene gli azzurri del nuoto; Universiadi 2025 oggi: Risultati di tutte le gare in diretta.

Universiadi 2019 Napoli/ Risultati live 9 luglio: fiorettisti in finale - Il programma delle gare, le finali e gli azzurri che saranno oggi protagonisti. ilsussidiario.net scrive

FISU World University Games Summer 2025: tutti i risultati LIVE - Dal 16 al 27 luglio, in Germania, sono in programma i FISU World University Games Summer 2025: scopri di seguito tutti i risultati delle gare. Da olympics.com