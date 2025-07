CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.56 PALLAVOLO – BRONZO ITALIA! Gli azzurri vincono 3-1 contro il Giappone (34-32, 25-19, 23-25, 25-16) e conquistano il podio nel torneo maschile. 18.55 PALLAVOLO – 23-15 per gli azzurri che ormai sono in chiusura. 18.53 PALLANUOTO – Azzurri avanti 14-8 contro la Germania. 18.52 PALLAVOLO – Italia-Giappone 21-12. Azzurri in chiusura nella finale del bronzo. 18.50 ATLETICA – Dalia Kaddari in finale! 23?38 per l’azzurra che ha battuto la britannica Ironside. Sono due le azzurre in finale nei 200 metri femminili. 18.48 PALLAVOLO – Italia avanti 17-9 contro il Giappone. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: ORO MURARO! Bronzo nella pallavolo