LIVE Universiadi 2025 risultati 24 luglio in DIRETTA | ORO MURARO! Bronzo nella pallavolo pallanuoto in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.46 ATLETICA – Il cinese Shu comanda nel salto in lungo ad un round dalla fine. 19.40 ATLETICA – Iniziata la finale del salto in alto maschile con l’azzurro Manuel Lando. 19.34 ATLETICA – Questi i finalisti dei 200 metri maschili. Lee (Kor), Walaza (Rsa), Alfonso Madero (Esp), Ius (Aus), Murphy (Aus), Kujur (Ind), Magogo (Zim), Potgieter (Rsa). 19.27 GINNASTICA ARTISTICA – Italia al quarto posto dopo i primi tre gruppi con 146.400. Francia al primo posto davanti a Turchia e Canada. 19.22 PALLANUOTO – Italia in finale! Gli azzurri battono la Germania per 17-14 e affronteranno gli Stati Uniti nella finale per l’oro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: ORO MURARO! Bronzo nella pallavolo, pallanuoto in finale

In questa notizia si parla di: finale - diretta - universiadi - risultati

Finale di serie A femminile di rugby tra Villorba e Valsugana: in diretta tv su Raisport - Un passo avanti importante, quello che vivrà domani il rugby femminile italiano. Si conclude infatti la stagione con la Finale di Serie A Elite Femminile che andrà in scena allo stadio Maurizio Quaggia di Mogliano Veneto, provincia di Treviso, dove Valsugana e Villorba, ore 15, rinnoveranno.

Parete, Madonna della Rotonda: ieri il gran finale in diretta televisiva - Parete, Madonna della Rotonda: ieri il gran finale in diretta televisiva L'articolo Parete, Madonna della Rotonda: ieri il gran finale in diretta televisiva sembra essere il primo su Teleclubitalia.

LIVE Venezia-Schio 60-53, A1 basket femminile in DIRETTA: ultimo quarto intensissimo, +7 Reyer a -5? dalla sirena finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62-57 Costanza Verona non vuole mollare per la Famila Wuber.

LIVE Universiadi 2025, risultati 23 luglio in DIRETTA: venti minuti al via del programma odierno - Vai su X

Diretta Live Universiadi 2025 - Italia che va a caccia della top 5 del medagliere Vai su Facebook

LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: ORO MURARO! Bronzo nella pallavolo, pallanuoto in finale; LIVE Universiadi 2025, risultati 23 luglio in DIRETTA: tre bronzi dall’atletica, bene gli azzurri del nuoto; Universiadi 2025 oggi: Risultati di tutte le gare in diretta.

Universiadi. Italia-Germania 17-14. Azzurri in finale per l'oro - 14 la Germania e accede alla finale delle XXXII Universiadi di Rhine- Secondo federnuoto.it

Universiadi: Carraro vicina al PB sui 100hs, Frattini in finale nel giavellotto - BOCHUM – primo aggiornamento dalla quarta giornata delle Universiadi che si stanno tenendo a Bochum, in Germania. Si legge su msn.com