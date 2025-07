LIVE Universiadi 2025 risultati 24 luglio in DIRETTA | l’Italia parte bene nelle prove a squadre del tiro con l’arco

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:12 TIRO CON L’ARCO – Ai quarti di finale l’Italia femminile del compound sfiderà l’India, mentre gli azzurri del ricurvo troveranno il Giappone. 10:09 TIRO CON L’ARCO – Il quarto set tra Italia e Germania termina in parità e gli azzurri si impongono per 5-3 balzando ai quarti di finale del torneo a squadre di ricurvo maschile. Promosse anche le italiane del compound femminile grazie alla vittoria per 224-217 sull’Ucraina. 10:06 GINNASTICA ARTISTICA – Iniziata la prima suddivisione dell’individuale femminile, valevole anche per la prova a squadre. Le azzurre sono inserite nella seconda suddivisione che inizierà alle 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: l’Italia parte bene nelle prove a squadre del tiro con l’arco

