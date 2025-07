LIVE Universiadi 2025 risultati 24 luglio in DIRETTA | l’Italia ci crede nelle prove a squadra di tiro con l’arco e cala l’asso Parlati nel judo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:02 JUDO – Iniziati anche i tornei di judo. Spazio oggi ai -73 e -81 kg maschili, ai -63 ed ai -70 kg femminili. Attesa per gli italiani Manuel Parlati, Martina Esposito e Flavia Favorini. 09:59 TIRO CON L’ARCO – In corso anche l’ottavo di finale del torneo a squadre di ricurvo maschile tra Italia e Germania. Matteo Borsani, Francesco Gregori ed Alessio Mangerini hanno ceduto il primo set con lo score di 54-55. 56 pari invece tra Italia ed Ucraina nel compound femminile. 09:55 BEACH VOLLEY – Tra pochi minuti la coppia italiana DittaSestini sfida quella Lituana KrizanauskaiteRudkovskaya negli ottavi di finale del torneo femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: l’Italia ci crede nelle prove a squadra di tiro con l’arco e cala l’asso Parlati nel judo

In questa notizia si parla di: diretta - italia - tiro - universiadi

LIVE Italia-Oman, Mondiali beach soccer 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.43 Inizia il Mondiale dell’Italia. Sulla sabbia di Victoria (Seychelles) i vice campioni del mondo provano a ripetere la grandiosa cavalcata dello scorso anno, quando vennero sconfitti in finale dal Brasile per 6-4.

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi.

Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming - Stai cercando la programmazione di Italia 1 di oggi? Se così sei nel posto giusto, di seguito troverai la guida tv di Italia 1 per l’intera giornata di oggi.

Diretta streaming dalla Sala Rossa a partire dalle ore 13.00 Ordine dei lavori: http://www.comune.torino.it/consiglio/ Vai su Facebook

LIVE Universiadi 2025, risultati 23 luglio in DIRETTA: tre bronzi dall’atletica, bene gli azzurri del nuoto; Universiadi Estive 2025 in Germania: programma, orari delle gare, i convocati dell'Italia e dove vedere in diretta streaming; LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: l’Italia vuole stupire con arco, judo ed atletica.

LIVE Italia-Giappone 3-1, Universiadi volley femminile 2025 in DIRETTA: trionfo azzurro! Malual guida le italiane verso l’oro - Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest’evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere semp ... Da informazione.it

Universiadi, Finale Italia-Giappone: le azzurre si contendono la medaglia d’oro - Siamo giunti all’atto conclusivo del torneo di pallavolo femminile ai FISU World University Games Summer 2025. Scrive it.blastingnews.com