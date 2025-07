LIVE Universiadi 2025 risultati 24 luglio in DIRETTA | Iervolino Mancini nei quarti del beach volley! Attesa per pallavolo e pallanuoto maschile

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.49: PALLANUOTO – Germania-Nuova Zelanda 4-3 al terzo quarto 16.48. TIRO CON L’ARCO – Italia sconfitta 5-1 dalla Corea del Sud 16.40: TIRO CON L’ARCO – Azzurri sotto 3-1 con la Corea del Sud 16.34: TIRO CON L’ARCO – L’italia affronta la Corea del Sud nei quarti di finale del team mixed del compound 16.23: PALLANUOTO – Germania avanti 2-1 con la Nuova Zelanda nella seconda semifinale del torneo femminile 16.05: BEACH VOLLEY – Iervolino e Mancini sono ai quarti di finale del torneo maschile! Sconfitti in rimonta 2-1 (16-21, 21-19, 15-12) i brasiliani DenilsonWesley 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: Iervolino/Mancini nei quarti del beach volley! Attesa per pallavolo e pallanuoto maschile

In questa notizia si parla di: quarti - diretta - pallanuoto - universiadi

Internazionali, oggi Musetti-Zverev nei quarti – Il match in diretta - (Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo agli Internazionali d'Italia e oggi, mercoledì 14 maggio, affronta Alexander Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma.

Internazionali, oggi Musetti-Zverev nei quarti – Il match in diretta - (Adnkronos) – Lorenzo Musetti torna in campo agli Internazionali d'Italia e oggi, mercoledì 14 maggio, affronta Alexander Zverev nei quarti di finale del Masters 1000 di Roma.

LIVE Italia-El Salvador 5-0, Mondiali beach soccer 2025 in DIRETTA: gli Azzurri volano ai quarti di finale! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.06 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live.

Inizia con una vittoria il cammino dell’Italia ai World University Summer Games di Duisburg. Il Setterosa universitario, allenato da Maurizio Mirarchi e che schiera le ragazze della Pallanuoto Trieste Giorgia Klatowski, Emma De March, Guya Zizza e Francesca Vai su Facebook

LIVE Universiadi 2025, risultati 24 luglio in DIRETTA: Iervolino/Mancini nei quarti del beach volley! Attesa per volley e pallanuoto maschile; LIVE Universiadi 2025, risultati 23 luglio in DIRETTA: tre bronzi dall’atletica, bene gli azzurri del nuoto; LIVE Universiadi 2025, risultati 20 luglio in DIRETTA: 4 medaglie per l’Italia, pallavoliste in semifinale!.

Universiadi. Italia-Georgia 16-9. Mercoledì la Nuova Zelanda nei quarti - L'Italia allenata da Mario Fiorillo vince trascinata anche dalle quaterne di Patchal ... Scrive federnuoto.it

Universiadi. Italia-Nuova Zelanda 12-7. Azzurre ai quarti da prime - 7 la Nuova Zelanda nell'ultima giornata della fase a gironi delle Universiadi di Rhine- Riporta federnuoto.it